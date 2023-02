5 juegos a seguir en marzo

2023 simplemente no nos ha dejado descansar. Desde mediados de enero, comenzó lo que definitivamente podemos considerar como una temporada fuerte de estrenos, pues desde todos los frentes, se han hecho apuestas de consideración. Febrero no dio tregua y según parece, marzo igualmente nos tiene preparadas varias sorpresas antes de lo que podría parecer un break veraniego. La verdad es que el próximo mes luce sensacional y si eres de los que va a querer tenerlo todo, te recomendamos que vayas haciendo un apartado, pues la cosa se pondrá intensa. Sin más, acá te van cinco juegos a los que creemos, debes de seguirle la pista muy de cerca a lo largo de las siguientes cuatro semanas.

Wo Long: Fallen Dynasty

Después de haber sorprendido a todo el mundo con lo que fueron las dos entregas de Nioh, considerados como dos de los mejores intérpretes del famoso género, Souls Like, Team Ninja y Koei Tecmo están listos para hacer un nuevo intento, esta vez con una propiedad intelectual completamente nueva que nos llevará a China durante la caótica era de los tres reinos. La verdad es que lo mostrado hasta el momento de este título luce sensacionalmente bien, por lo que ya no podemos esperar a que llegue este mismo 3 de marzo tanto a consolas de actual generación, como también a las de pasada y PC. ¿Qué hay del Switch? Pues por el momento los desarrolladores no han dicho nada al respecto, sin embargo, te podemos apostar a que en cualquier momento, se anunciará una versión especial para la consola de Nintendo.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Momento de tomar la cámara de nueva cuenta e ir a enfrentar espectros malignos de todo tipo. Luego de haber sido lanzado exclusivamente en Japón para el Nintendo Wii en julio de 2008, los occidentales finalmente tendremos la oportunidad de disfrutar de Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse el siguiente 9 de marzo en consolas de actual generación, así como de pasada, PC y en el Nintendo Switch, por lo que todo el mundo podrá entrarle sin ningún problema. En su momento, este juego fue recibido como uno de los mejores de la franquicia, por lo que casi podríamos apostar a que no nos decepcionará. Claro, ahora está la cuestión de qué tan trabajada será esta nueva versión o si en realidad, se nos entregará exactamente el mismo título de hace ya 15 años.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Sí, hace tan solo unos meses estábamos disfrutando finalmente de Bayonetta 3, esto claro, luego de un duro y muy largo proceso de desarrollo. La idea de tener de regreso pronto a la bruja favorita de todos nosotros pintaba como algo sumamente complicado, sin embargo, Platinum Games y Nintendo tenían otros planes. A pesar de que en efecto, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es un spin off de la serie principal que toma un camino marcadamente diferente en términos de gameplay, gráficos e historia, la idea de regresar al extraño mundo de Hideki Kamiya nos emociona mucho, por lo que ya no podemos esperar a tomar nuestros Nintendo Switch y poderlo disfrutar en exclusiva el próximo 17 de marzo.

Resident Evil 4

El grande, la leyenda está de regreso. En un movimiento un tanto predecible, pero no tan probable para algunos, Capcom ha decidido rehacer por completo Resident Evil 4, esto para darle un tratamiento similar a lo que hizo con la segunda y tercera entrega de la línea principal de la serie. Sobra decir que hasta el momento, todo lo mostrado de este trabajo nos tiene muy impresionados y claro, sumamente emocionados, pues se nota que en efecto, prácticamente todo fue hecho desde cero de este gran clásico que nos maravillaba en la era del Gamecube y PS2. Su lanzamiento ha quedado pactado para el 24 de marzo en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC. Si, por alguna extraña razón que no se ha explicado, el Xbox One fue dejado de lado, por lo que si eres fiel a las consolas de Microsoft, necesitarás dar el salto a la actual generación.

MLB: The Show 23

Es momento de que la pelota caliente regrese. Justo con el arranque de una nueva temporada en las Ligas Mayores, San Diego Studio está de nueva cuenta listo para entregarnos un nuevo título de la serie de videojuegos que todos los amantes del béisbol deben tener presente. MLB: The Show 23 estará llegando el 28 de marzo a consolas de actual y de pasada generación, así como en el Nintendo Switch. Por ahora, no se ha dicho nada sobre una versión de PC, cosa que indudablemente nos extraña. Creemos que incluso si no eres tan fan del llamado rey de los deportes pero aún así, justamente te gustan los juegos de deportes, aquí encontrarás algo de muchísimo valor en todo sentido.