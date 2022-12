Los 5 juegos más esperados de 2023

2022 fue una gran año para la industria de los videojuegos y a pesar de que seguimos jugando un montón de los títulos estrenados en los últimos 12 meses, no podemos evitar comenzar a ver hacia el futuro. 2023 está por arrancar y con él, una lista enorme de juegos que ya nos morimos por probar tanto en nuestros PlayStation, Xbox, PCs y claro, Nintendo. La verdad es que la cosa pinta verdaderamente bien y elegir a solo cinco de los que más esperamos, no fue tarea nada fácil, pues la cantidad de lanzamientos ya confirmados y con fecha exacta, es verdaderamente considerable. Nuestra recomendación es que vayas planeando de forma cuidadosa tus finanzas, ya que la cosa se va a poner verdaderamente intensa. ¿Cuál es el juego de 2023 que más esperas?

Final Fantasy XVI

Square Enix tuvo un 2022 bastante destacado, en el cual, decidió apostar por juegos AA de producción menor pero con bastantes logros. 2023 será marcadamente diferente para el gigante japonés, pues sus fichas estarán ahora del lado de los AAA, pues además de abrir el año con lo que será el esperado Forspoken, una nueva entrega numérica de su serie estrella ha quedado confirmada. Lo mostrado hasta el momento de Final Fantasy XVI luce más que espectacular, dejando claro que este título en específico representa al siguiente paso del rol japonés de gran presupuesto. Simplemente no podemos esperar para que ya sea 22 de junio y lo podamos disfrutar en nuestros PS5 y PC.

Hogwarts Legacy

Desde que fue mostrado por primera vez, todos quedamos anonadados por cómo es que se veía Hogwarts Legacy y en general, por la vibra que tenía. Los juegos basados en las súper populares películas de Harry Potter, siempre tuvieron algo especial, pero la verdad es que jamás lograron ser algo mucho más trascendente. Ahora que la saga de las novelas de JK Rowling presume cierta madurez, se decidió que era tiempo de hacerle justicia con un AAA para un solo jugador que nos sumerja en ese mágico mundo. Los retrasos no se han hecho esperar, pero ya sabemos que el próximo 10 de febrero lo estaremos disfrutando en consolas de actual generación, mientras que en las de pasada, será el 4 de abril. ¿Qué hay del Switch? Pues bien, esa versión tendrás que esperar al 25 de julio.+

Resident Evil 4

Capcom ha tomado la postura de rehacer casi desde cero a varios de los títulos principales de Resident Evil. El resultado con la segunda y tercera entrega fue fantástico, por lo que todos nos preguntábamos cuál sería el siguiente paso. Para muchos, retocar al legendario Resident Evil 4 no era tan necesario, sin embargo, cuando vimos el primer vistazo a este nuevo remake, nuestras bocas se fueron al piso y no pudimos evitar sentir una gran emoción, al punto de que en efecto, es de lo que más esperamos de 2023. Tocará volver a tomar el control de Leon para sobrevivir en las terroríficas campiñas españolas cuando este 24 de marzo esté llegando a PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC. Sí, no saldrá en Xbox One.

Starfield

La situación de los Xbox Game Studios es preocupante. A pesar de las decenas de compañías que Microsoft compró, llevamos cerca de año y medio sin publicaciones first party de consideración. La gran apuesta de 2022 era el súper esperado Starfield de Bethesda, de las adquisiciones más grandes de los padres de Windows en los últimos años; sin embargo y como se anticipaba, el desarrollador no estaba listo para lanzar un juego tan ambicioso en 2022, por lo que se tuvo que retrasar. Ahora, se promete que este gigantesco RPG de ciencia ficción finalmente llegue a Xbox Series X|S y PC antes de que termine la primera mitad de 2023. Esperemos que dicho asunto se cumpla y sobre todo, que se entregue esa obra de gran calidad que se ha venido prometiendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La espera ha sido verdaderamente agónica. Luego de que se anunciara en E3 de 2019, parece que Nintendo finalmente está listo para que la esperada secuela de Breath of the Wild llegue al mercado. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es, sin duda, el juego más esperado de 2023 y que seguramente más dará de qué hablar por el enorme apellido que carga y claro, por ser la continuación del que es considerado por muchos como uno de los títulos más importantes de la historia. El regreso a Hyrule junto con Link y Zelda ha quedado pactado para el próximo 12 de mayo, esto claro, en exclusiva para el Nintendo Switch.