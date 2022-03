No, Resident Evil Village no llegará a Game Pass

Hace un par de días surgió un rumor que apuntaba a la llegada de Resident Evil Village a Xbox Game Pass. Considerando que varios juegos de esta serie han estado disponibles en este servicio, muchos creían que solo era cuestión de tiempo antes de que la más reciente entrega en la franquicia se uniera a juegos como Halo Infinite. Sin embargo, se ha confirmado que este solo fue un error.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Larry “Major Nelson” Hryb, director de programación de Xbox LIVE, señaló que esto fue solo un error, y el mensaje que inició estas especulaciones, se refería a un descuento en la Microsoft Store. Esto fue lo que comentó:

This was an error with how a discount for the title was displayed in the Microsoft Store and has since been corrected. There are no current plans to bring Resident Evil Village to Game Pass

— Larry Hryb 🇺🇦 (@majornelson) March 28, 2022