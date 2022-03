A principios de este mes, Capcom anunció que los remakes de Resident Evil 2 y 3, así como Resident Evil 7, estarían recibiendo versiones nativas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Quienes ya tengan estos juegos podrán actualizar sin costo alguno, pero ¿qué sucede con los archivos de guardado? Pues afortunadamente, sí se podrán transferir a estas nuevas versiones.

Esto fue confirmado por el mismo Capcom, quienes mediante un tweet, mencionaron lo siguiente:

We’re happy to confirm that save data from the original PlayStation 4 and Xbox One versions of these games will carry over to their respective upgraded versions. DLC that comes with Resident Evil 7 Gold Edition will transfer over, as well! https://t.co/FVVTPuHBQs

— Resident Evil (@RE_Games) March 15, 2022