Resident Evil 2, 3 y 7 tendrán mejoras next gen

La actualización de juegos de la generación pasada a la actual es una práctica bastante común. Ahora, el día de hoy se ha revelado que los fans de Resident Evil tendrán la oportunidad de jugar los remakes de la segunda y tercera entrega, así como Resident Evil 7, en un PlayStation 5 y Xbox Series X|S y disfrutar de una serie de mejoras visuales.

Por medio de su cuenta oficial, Capcom ha revelado que Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 tendrán actualización para la nueva generación, las cuales ofrecerán una serie mejoras visuales. Lamentablemente, fuera de una ventana para 2022, se desconoce exactamente cuándo es que esto sucederá.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year! 🌿

Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i

— Resident Evil (@RE_Games) March 2, 2022