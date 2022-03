El día de ayer comenzaron a surgir los primeros reportes de drifting con los sticks del Steam Deck, algo que le había preocupado a muchos fans. Aunque los casos reportados fueron pocos, esto fue suficiente para llamar la atención de Valve, quienes han emitido una respuesta, y prometen ya estar trabajando en una solución.

Por medio de su cuenta de Twitter, Lawrence Yang, desarrollador de Valve, emitió un comunicado en donde señaló que los casos de drifting no fueron provocados por un error con las piezas físicas, sino que un bug ocasionó este problema, y una actualización soluciona el inconveniente. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Hi all, a quick note about Steam Deck thumbsticks. The team has looked into the reported issues and it turns out it was a deadzone regression from a recent firmware update. We just shipped a fix to address the bug, so make sure you’re up to date.

— Lawrence Yang (@lawrenceyang) March 2, 2022