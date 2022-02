Aunque la atención de Capcom parece estar enfocada en Monster Hunter Rise: Sunbreak, el DLC de Resident Evil Village y Street Fighter 6, es posible que la compañía japonesa esté trabajando en un nuevo proyecto relacionado con la icónica serie de terror y no, no nos referimos al supuesto remake de Resident Evil 4, sino a una posible remasterización de Resident Evil Outbreak.

Recientemente, los fans se dieron cuenta de que Capcom actualizó los assets de Resident Evil CODE: Veronica, Outbreak y Outbreak File 2 en su sitio web. Estas no son solo imágenes nuevas, sino que presentan una serie de mejoras visuales en comparación con el trabajo que previamente se encontraba presente.

Resident Evil History Page updated with uprezzed artwork, screenshots and descriptions of CODE: Veronica, Outbreak and Outbreak File 2.https://t.co/8AkzfKvIzl pic.twitter.com/AzwKnnLmGx

— Alex Aniel (@cvxfreak) February 22, 2022