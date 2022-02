Ya hay fecha para el Amiibo de Min Min

Han pasado varios meses desde que vimos la llegada de Min Min a Super Smash Bros, Ultimate. Desde entonces, los fans han esperado más información relacionada con el Amiibo de este personaje. Afortunadamente, Nintendo por fin ha revelado exactamente cuándo es que esta figura estará disponible para todo el público.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo confirmó que el Amiibo de Min Min estará disponible a partir del próximo 29 de abril de 2022. Junto a esto, se compartió un video que nos da un mejor vistazo a la figura de este personaje que vimos originalmente en ARMS.

The Min Min Super #SmashBros #amiibo will be stretching onto the scene April 29th! pic.twitter.com/c0xuIWFNvZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2022

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Nintendo también reveló que los Amiibo de Steve & Alex de Minecraft, ya no estarán disponibles en el verano de este año, como se esperaba, sino que llegarán hasta finales de 2022. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, o una ventana más concreta.

El Fighter Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate agregó a Min Min, Steve & Alex, Sephiroth, Pyra & Mythra, Kazuya y Sora al juego. Por el momento solo se han confirmado la producción de los Amiibo de los primeros cuatro, y no hay información oficial sobre las figuras de Kazuya y Sora.

En temas relacionados, Kirby and the Forgotten Land será compatible con los Amiibo. De igual forma, las nuevas tarjetas Amiibo de Animal Crossing ya están disponibles.

Nota del Editor:

Aunque parece que la emoción por los Amiibo ha disminuido, estos siguen siendo productos amados por la comunidad, y algunos son difíciles de encontrar. Esperemos pronto tener más información sobre las últimas figuras de Super Smash Bros. Ultimate.

Vía: Nintendo