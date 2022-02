Éstos son los juegos para PlayStation Plus

Después de una filtración, PlayStation ha confirmado la lista de juegos que llegarán a PS Plus el próximo mes de marzo. Como se esperaba, la información compartida antes de tiempo fue correcta. Sin embargo, hay una sorpresa, ya que un juego extra se ha sumado a esta lista.

Así es, a partir del próximo 1 de marzo, y hasta el 4 de abril, los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar cuatro títulos en total. Estos son:

–Ark: Survival Evolved (PS4)

–Ghostrunner (PS5)

–Ghost of Tsushima: Legends (PS4/PS5)

–Team Sonic Racing (PS4)

Es importante mencionar que aquellos que ya tienen una copia digital de Ghost of Tushima: Director’s Cut no podrán descargar Legends, lo cual tiene sentido, ya que este apartado multiplayer ya está incluido en el juego. De igual forma, Ghostrunner solo está disponible para PS5, y no es posible utilizar PS Plus para actualizar la versión de PS4.

De igual forma, te recordamos que tienes hasta el 28 de febrero para descargar EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, pero solo en PS5, y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. En temas relacionados, cientos de juegos tienen grandes descuentos en la PlayStation Store. De igual forma, un abogado acusa a PlayStation de publicidad engañosa con Horizon Forbidden West.

Vía: PlayStation