Ya no falta tanto para el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land, por lo que Nintendo consideró que ya es momento de compartirnos nueva información relacionada a esta próxima entrega del adorable personaje rosa. En esta ocasión, la firma nipona confirmó que este juego sí tendrá compatibilidad con varios amiibo.

De acuerdo con la página oficial de Nintendo Japón, Kirby and the Forgotten Land tendrá compatibilidad con los siguientes amiibo:

– Kirby

– King Dedede

– Meta Knight

– Kirby (Smash Bros)

– King Dedede (Smash Bros)

– Meta Knight (Smash Bros)

– Qbby (BOXBOY!)

Muchos de estos amiibo son sumamente difíciles de conseguir actualmente, por lo que deberemos esperar para ver si Nintendo tiene intenciones de relanzarlos previo al lanzamiento del nuevo juego, o si tendremos que desembolsar una buena cantidad de dinero por alguno de ellos. Por si te lo perdiste, recuerda que Kirby and the Forgotten Land tuvo un nuevo tráiler en el más reciente Nintendo Direct y lo puedes ver por aquí.

Kirby and the Forgotten Land debutará el 25 de marzo para Nintendo Switch.

Nota del editor: Parece que Kirby and the Forgotten Land será una importante evolución para la franquicia, y si todo sale bien, seguramente que las próximas entregas de la franquicia seguirán una estructura similar. Nintendo quiere empezar el año con todo, y qué mejor manera que hacerlo con Kirby.

Via: Nintendo