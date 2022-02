Kirby and the Forgotten Land estrena tráiler

Como era de esperarse, durante el Nintendo Direct de hoy se ha revelado un nuevo tráiler de Kirby and the Forgotten Land. Este título no solo llevará a la amada bola rosa a una nueva dimensión, sino que también se han introducido una serie de cambios al gameplay, como la posibilidad de mejorar las habilidades, así como el poder de absorber diferentes objetos y mejorar la movilidad del personaje.

Kirby and the Forgotten Land llegará al Switch el próximo 25 de marzo.

Vía: Nintendo