El icónico meme de Spider-Man se hace real

Cuando las primeras filtraciones de Spider-Man: No Way Home comenzaron a circular, muchos imaginaron el icónico meme del arácnido apuntando, pero con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Aunque este momento no llegó a ocurrir como tal en la cinta, la cuenta oficial de esta película ha compartido una imagen en donde el sueño de muchos se hizo realidad.

Para celebrar las preventas de la edición digital y física de esta cinta, la cuenta oficial de Spider-Man: No Way Home en Twitter compartió una imagen en donde Maguire, Andrew y Holland recrean a la perfección el meme que se originó de un episodio de la serie animada de Spider-Man de los 60.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

Aunque este momento no se hizo realidad como tal durante la película, en una escena en particular vimos a los tres actores en una posición similar a la del meme, pero esto no convenció a muchos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las pre-órdenes de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Es una lástima que este meme, como tal, no estuvo presente en la película. Considerando la gran cantidad de fan service que vimos en la última parte de la cinta, esto era algo que parecía inevitable, pero nos tendremos que conformar con una imagen promocional.

Vía: Spider-Man