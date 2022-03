Bruce Willis abandona el mundo de la actuación

Desde hace un par de meses, se ha rumoreado que Bruce Willis, actor recordado por películas como Die Hard, sufre de algún problema mental, esto después de ver sus trabajos más recientes. Ahora, la familia del actor ha confirmado que Willis fue diagnosticado con afasia y, como consecuencia, dejará el mundo de la actuación.

Por medio de sus redes sociales, la familia de Bruce Willis compartió un comunicado en conjunto, en donde dieron a conocer la triste revelación que le ha puesto un fin a la carrera del actor. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte y queríamos atraer a sus fans porque sabemos cuánto significa para ti, como tú lo haces para él. Como Bruce siempre dice, ‘Vive el momento’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”.

La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la capacidad de una persona para comunicarse. Esto era algo que ya se especulaba. En sus últimas películas, el actor usaba un audífono en donde sus líneas le eran dictadas, y su participación era mínima.

Aunque los últimos años de su carrera no fueron espectaculares, son sus actuaciones en películas como Die Hard, The Fifth Element, Pulp Fiction y más, las que serán recordadas por todos sus fans.

