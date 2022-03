El manga de My Hero Academia esconde varios detalles que los fans aman encontrar. Después de convertirse en un vigilante, la máscara de metal que Midoriya porta en su traje de héroe fue destruida. Sin embargo, esta pieza sigue presente en su vestimenta heroica, no como algo que pueda usar, sino para recordar a All Might.

Como varios fans ya lo han señalado, el nuevo traje de Deku, el cual ha portado desde que comenzó el más reciente arco de la historia, cuenta con un par de detalles que lo relacionan con sus previos maestros. La máscara, que ahora funciona como collarín, está astillada por todos lados. Junto a esto, la capa de Gran Torino también se puede ver como una bufanda.

Deku still has his old mask.. All Might gave it back to him offscreen 🤡 pic.twitter.com/1ODdZwaw3B — Akane (@Izukanee) March 27, 2022

Aunque muchos han criticado la nueva relación entre Midoriya y All Might, señalando que el joven héroe no ha respetado a su viejo maestro, estos elementos visuales demuestran que nuestro protagonista aún no está listo para dejar en el pasado sus convicciones, y su origen como alguien sin quirk sigue presente.

En temas relacionados, el manga de My Hero Academia: Vigilantes se aproxima a su final. De igual forma, este anime tendrá un nuevo juego de mesa.

Vía: Comicbook