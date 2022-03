Éstos son los juegos de PS Plus para abril

Después de una desafortunada filtración el día de ayer, PlayStation ha confirmado cuáles serán los tres títulos que llegarán a PS Plus en abril de 2022. Como se esperaba, la información que surgió antes de tiempo resultó ser cierta.

En esta ocasión, todos los interesados podrán descargar algunos de los siguientes tres juegos a su PS4 o PS5 entre el 5 de abril y 2 de mayo de 2022. Estos son:

–Hood Outlaws & Legends (PS4/5)

–Slay The Spire (PS4)

–Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Las tres opciones que se nos presentan valen la pena. Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated es un remake del clásico juego de THQ que vimos durante la época del PS2. Slay The Spire es un divertido indie roguelike con elementos de cartas. Hood Outlaws & Legends es un intenso multiplayer con modos para PvP, PvE y PvPvE.

Como detalle adicional, Persona 5 dejará la PS Plus Collecion de PS5 el próximo 11 de mayo. Por otro lado, te recordamos que tienes hasta el 4 de abril para descargar Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner (PS5) y Ghost of Tsushima: Legends. En temas relacionados, estos son los juegos de Xbox Games With Gold para abril. De igual forma, Jim Ryan ha señalado que los servicios de suscripción en los videojuegos no serán como Netflix.

Nota del Editor:

La selección en esta ocasión es bastante interesante, y divertida. De este grupo, el que más me llama la atención es Slay The Spire, ya que Hood Outlaws & Legends no me interesa, y Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated ya lo platiné.

Vía: PlayStation