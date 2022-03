¡House of the Dragon ya tiene fecha de estreno!

Fanáticos de Game of Thrones, alégrense. Por medio de un simple comunicado, se ha revelado que House of the Dragon, la serie precuela que ha estado en producción durante los últimos años, por fin se estrenará en HBO Max el próximo mes de agosto.

Gracias a la cuenta oficial de la serie en Twitter, se ha revelado que House of the Dragon estará disponible a partir del próximo 21 de agosto de 2022. Ambientada dos siglos antes de los eventos de Game of Thrones, la serie contará con 10 episodios, los cuales se encargarán de describir cómo la Casa Targaryen cayó en una guerra civil amarga y brutal conocida como la Danza de los Dragones.

La serie fue creada por George R. R. Martin, autor de A Song of Ice and Fire, y Ryan J. Condal, responsable por Colony, y está basada en la novela de Fire & Blood, escrita por Martin. Condal y el director Miguel Sapochnik son productores ejecutivos y co-showrunners de la serie. De esta forma, House of the Dragon competirá directamente con The Lord of the Rings: The Rings of Power, serie que llegará a Amazon Prime Video a principios del próximo mes de septiembre.

Recuerda, House of the Dragon llegará a HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la serie. De igual forma, George R.R. Martin ya vio este show.

Nota del Editor:

Aunque las últimas dos temporadas de Game of Thrones fueron una decepción, no puedo esperar para ver House of the Dragon, la cual tiene el potencial de eliminar el mal sabor de boca que nos dejó la última serie de Westeros.

Vía: House of the Dragon