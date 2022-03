Tal parece que todo el mundo tiene una opinión sobre el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la pasada ceremonia de los Óscar. Desde aquellos que están en contra, y otros que apoyan estos actos. Ahora, a la conversación se ha sumado Jim Carrey, quien mencionó sentirse “asqueado por la ovación de pie” que recibió Smith después de ganar su premio a Mejor Actor.

En una reciente entrevista con CBS Morning, esto por el próximo estreno de Sonic the Hedgehog 2, Carrey reveló que no está contento con la forma en la que Hollywood ovacionó a Will Smith por ganar el Óscar, esto después de golpear a Chris Rock. Esto fue lo que comentó el comediante:

Junto a esto, Carrey mencionó que si él hubiera sido golpeado, ya habría demandado a Will Smith:

Le deseo lo mejor, de verdad lo deseo. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento en el sol, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Es un guante de devoción lo que tienes que hacer. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.

