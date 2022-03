Chris Rock aprovecha el golpe de Will Smith

Aunque las críticas no han parado de lloverle a Chris Rock después de su presentación en los Premios Óscar de este año, tal parece que este inesperado evento resultó ser un… golpe de suerte para el actor. Recientemente se dio a conocer que las próximas funciones del comediante han aumentado de precio y los boletos están volando, esto inmediatamente después de recibir una bofetada por parte de Will Smith.

Actualmente, Chris Rock está planeando una gira por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Previo a los Óscar, estas presentaciones no parecían ser muy populares. Sin embargo, TickPick, uno de los sitios en donde se pueden adquirir los boletos para estas presentaciones, ha revelado que se han vendido más entradas para ver al comediante durante la noche posterior a la gala de los Óscar, que en el último mes.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.

— TickPick (@TickPick) March 28, 2022