La ceremonia de los Óscar de este año llamó mucho la atención. Como seguramente ya lo saben, Will Smith, quien ganó el premio a Mejor Actor por King Richard, golpeó a Chris Rock, presentador del evento, después de que el comediante realizó un chiste sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith, esposa del ahora galardonado. Después de un par de días en silencio, Jada Pinkett Smith por fin ha emitido un comunicado al respecto.

Durante la presentación de los Óscar, Chris Rock comparó a Jada Pinkett Smith con Demi Moore en G.I. Jane, esto en referencia a la alopecia que sufre la actriz. Esto no fue de su agrado, y demostró su inconformidad con una expresión que dejó en claro su disgusto, momentos después, su esposo subió al escenario para golpear al presentador. De esta forma, Jada ha compartido un corto mensaje en su perfil de Instagram, en donde revela que está dispuesta a perdonar a todos los involucrados. Esto fue lo que comentó:

“Esta es una temporada para la curación y estoy aquí para ello”.

Por el momento no hay un mensaje más detallado que revele un poco más sobre la situación en la que se encuentra la actriz. Ella no es la única que ha emitido un comunicado al respecto. Will Smith ya se disculpó, mencionando:

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

En temas relacionados, Chris Rock ha mencionado que no tiene la intención de presentar cargos contra Will Smith. De igual forma, esta escena levantó sustancialmente los ratings de los Óscar.

Nota del Editor:

Jada Pinkett Smith fue la única que se comportó de forma civilizada en la presentación. La actriz expresó su disgusto de forma instantánea por el chiste de Chris Rock, pero no llegó a cometer un acto violento por ello. Esperemos que este caso ya llegue a más.

Vía: Jada Pinkett Smith