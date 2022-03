5 franquicias de PlayStation que deben volver

Este martes 29 de marzo, Sony finalmente confirmó que efectivamente, PlayStation Plus se integrará con PlayStation Now en un nuevo servicio que también nos permitirá disfrutar de muchos juegos clásicos de PS1, PS2, y hasta PSP. Lo cierto es que PlayStation siempre ha sido hogar de memorables franquicias, aunque tristemente, muchas de ellas se han ido perdiendo con el tiempo y parece que la firma nipona ya no tiene intención alguna de revivirlas. Aquí mencionamos a cinco de ellas que definitivamente merecen regresar para la nueva generación.

PaRappa the Rapper

Esencialmente, PaRappa the Rapper fue la franquicia que básicamente invento el género de ritmo y creó las bases para otros juegos como Dance Dance Revolution, Amplitude, Guitar Hero, y más. Esta saga convirtió al los controles de PlayStation en instrumentos, con un gameplay rítmico bastante adictivo gracias a la desbordante personalidad y carisma del propio PaRappa. Tristemente, estos últimos años la IP parece haber sido olvidada por completo y la última vez que supimos algo de ella fue en PlayStation All-Star, cuando PaRappa apareció como personaje jugable en este título de peleas.

Twisted Metal

Hubo un tiempo en que el combate vehicular tenía su propio género dentro de los videojuegos. Debido al éxito que tuvo el primer Twisted Metal en PS1, hubo muchos otros estudios que buscaron replicar esta misma fórmula, pero evidentemente, no tuvieron muy buenos resultados. Lo cierto es que este género ya no es tan relevante como antes, no obstante, Twisted Metal sigue siendo una importantísima franquicia para PlayStation que merece otra oportunidad. Hay rumores de que tendremos un nuevo juego para el PS5, pero de momento, esto no ha sido verificado al cien por ciento.

Sly Cooper

Sly Cooper es posiblemente una de las franquicias más queridas por los jugadores de PlayStation. La trilogía original, desarrollada por Sucker Punch Productions, se robó el corazón de miles de usuarios en todo el mundo y todo indicaba que esta IP se convertiría en una de las más importantes para la compañía nipona. Desafortunadamente ese no fue el caso, y después del lanzamiento de Sly Cooper: Thieves in Time en 2013, esta saga se tomó un descanso definitivo. Ahora, el estudio original ya se mudó a otros proyectos y parece que no volveremos a saber nada de este mapache en un futuro cercano.

Resistance

Cuando el PS3 debutó en 2006, la realidad es que no habían muchos juegos capaces de tomar ventaja de este nuevo hardware. Esto cambió con Resistance: Fall of Man, un juego de disparos en primera persona desarrollado por Insomniac Games y que rápidamente logró establecerse como una de las IPs más populares de PlayStation. Después de cinco juegos en la franquicia, parece que Insomniac finalmente había encontrado la fórmula perfecta para esta serie, pero lamentablemente, nunca tuvieron oportunidad de demostrarlo. Hasta la fecha, la idea de tener una cuarta entrega de Resistance suena como algo poco probable, pero no imposible.

Jak & Daxter

A estas alturas existen un montón de platformers para todo tipo de público, pero cualquiera que haya disfrutado la trilogía de Jak & Daxter a cargo de Naughty Dog sabrá lo especial que resultaron ser estos juegos. Cuando este estudio decidió mudarse a proyectos más ambiciosos como Uncharted y The Last of Us en el PlayStation 3, parece que Jak & Daxter también desapareció por completo. Naughty Dog ya dijo que no está dentro de sus planes actuales regresar a esta franquicia, aunque todavía no descartan del todo la posibilidad. Es decir, todavía existe una pizca de esperanza.