Con el gran enfoque que compañías como Xbox y PlayStation le dan a sus servicios de suscripción, uno podría llegar a pensar que los ingresos generados en este mercado es bastante altos. Sin embargo, un nuevo reporte ha señalado que las ganancias relacionadas con Game Pass y PS Plus solo corresponden al 4% de lo que usualmente vemos en un año en Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con una investigación por parte de Piers Harding-Rolls, miembro de Análisis de Amperios, los servicios de suscripción solo generan $3.7 mil millones de dólares en Estados Unidos y Europa. En comparación, las ganancias relacionadas con la venta de discos, descargas, DLC y compras digitales, corresponden a $81 mil millones de dólares en las mismas regiones.

De este grupo, Game Pass es, sin duda alguna, el más exitoso. Harding-Rolls asegura que la suscripción de Xbox ocupa el 60% del mercado relacionado con los videojuegos. Sin embargo, con solo 25 millones de usuarios desde 2017, y cerca de 500 juegos disponibles, este servicio aún se queda corto en comparación con Spotify y Netflix, los cuales dominan sus respectivos mercados de la música y el cine.

Pese a estos datos, la industria sigue marchando hacía esta dirección. El día de hoy se reveló un nuevo PS Plus, el cual funciona en tres categorías diferentes, cada uno ofreciendo diferentes beneficios y diversos precios. Puedes conocer más sobre esta versión mejorada del servicio aquí. De igual forma, estos serán los precios del nuevo PS Plus en América Latina.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que servicios como Xbox Game Pass seguramente no estarán al nivel de Netflix o Spotify, estos son mercados diferentes, con formas de consumo que no se parecen. Lo que llama la atención, es que las ganancias son muy pocas, lo cual tiene sentido cuando no hay muchos casos de éxito por el momento.

Vía: Axios.