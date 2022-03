¡PlayStation presenta su nuevo servicio de suscripción!

Después de meses de rumores, el día de hoy Sony finalmente confirmó su nuevo servicio de suscripción que combina PlayStation Plus con PlayStation Now, además de otorgar ciertos beneficios adicionales. Dicho servicio está dividido en tres categorías, cada una de ellas ofreciendo distintos tipos de juegos, y por acá te contamos todos los detalles al respecto.

PlayStation Plus Essential

La primera categoría es básicamente la forma en que funciona actualmente PlayStation Plus, sin ningún tipo de modificación. Es decir, obtendrás juegos gratuitos cada mes, almacenamiento en la nube, acceso a juegos online y descuentos exclusivos. Su precio también se mantendrá igual.

PlayStation Plus Extra

Esta categoría añade hasta un total de 500 juegos de PS4 y PS5, los cuales podrás descargar en cualquier momento a tu consola. Incluirá juegos tanto first-party como third-party, solamente no esperes que las exclusivas de Sony lleguen día uno al servicio.

– Precio Latinoamérica: $10.49 dólares mensuales / $27.99 dólares trimestrales / $66.99 dólares anuales

– Precio Estados Unidos: $14.99 dólares mensuales / $39.99 dólares trimestrales / $99.99 dólares anuales

PlayStation Plus Premium

Premium incluye todos los beneficios de Extra y Essential, además de agregar 340 juegos adicionales al catálogo, incluyendo títulos de PS1, PS2, y PSP, los cuales podrás descargar o jugar vía streaming. También habrá títulos de PS3, pero estos únicamente se podrán jugar vía streaming. El juego por streaming se podrá llevar a cabo desde un PS4, PS5 y hasta PC. Adicionalmente, los miembros de esta categoría también recibirán pruebas por tiempo limitado de ciertos juegos.

– Precio Latinoamérica: $11.99 dólares mensuales / $31.99 dólares trimestrales / $76.99 dólares anuales

– Precio Estados Unidos: $17.99 dólares mensuales / $49.99 dólares trimestrales / $119.99 dólares anuales

Ahora bien, en el caso específico de Latinoamérica en donde todavía no tenemos acceso al cloud gaming, la categoría Premium será conocida como “Deluxe” y removerá los juegos de PS3. Sin embargo, se mantendrán todos los demás beneficios, incluidos los juegos de PS1, PS2 y PSP.

En el caso de que ya cuentes con una suscripción a PS Now, ésta se convertirá automáticamente en una de PS Plus Premium y no se te hará ningún tipo de cargo adicional. De igual manera, ya no será posible adquirir una membresía a PS Now puesto que este servicio dejará de funcionar de forma independiente.

¿Cuándo se lanzará este nuevo servicio?

De acuerdo con Sony, este servicio se comenzará a lanzar a partir de junio de este año en ciertos mercados asiáticos, y posteriormente llegará a América del Norte, Europa y el resto de países que tienen acceso a PS Plus. El objetivo de la compañía nipona es que, para finales del primer semestre de este año, la gran mayoría de regiones ya cuenten con acceso a este nuevo servicio.

Adicionalmente, Sony prometió que estarán ampliando su cobertura de cloud gaming, confirmando así sus intenciones por traer este servicio a Latinoamérica. Desafortunadamente, todavía no dieron detalles específicos sobre fechas ni nada por el estilo.

Una vez que este nuevo servicio finalmente llegue a nuestras manos, lo hará acompañado por juegos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, y Returnal. Con el paso del tiempo se irán añadiendo más juegos al catálogo, pero repito, NO esperes que las exclusivas first-party vayan a llegar día uno a este servicio.

Nota del editor: Creo que se trata de una muy buena oferta que ciertamente será de gran valor para los usuarios, y considerando todo lo que ofrece, es difícil pedir más. Sí, es decepcionante el caso de los juegos de PS3, pero esperemos que el cloud gaming sí vaya a llegar pronto a Latam.

Via: PlayStation Blog