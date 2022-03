BOTW 2 se retrasa hasta 2023, confirma Nintendo

Tal y como muchos de nosotros nos lo temíamos, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild no estará llegando a nuestras manos este año. Esta noticia fue confirmada por Eiji Aonuma, productor de esta franquicia, mediante un nuevo video publicado en el canal oficial de Nintendo.

Así es, Breath of the Wild 2 ahora estará debutando hasta la primavera del 2023, cuando anteriormente se estimaba que su lanzamiento se llevaría a cabo este mismo año.

¿A qué se debe este repentino retraso? Aonuma lo explica en el video, pero por si no pudiste verlo, acá te transcribimos sus palabras:

“La aventura de esta secuela se desarrollara no solamente en el suelo como en el juego anterior, sino también en los cielos. Sin embargo, el mundo expandido va más allá de esto, e incluso habrá una amplia variedad de funciones que podrán disfrutar. Para hacer de este juego algo verdaderamente especial, el equipo de desarrollo está trabajando arduamente en esta experiencia, así que por favor esperen un poco más.”

Anteriormente, esta fecha ya había sido confirmada a medias durante un reporte con todos los lanzamientos de Nintendo, en donde se mencionaba que la secuela de BOTW, así como Bayonetta 3, estarían debutando hasta 2023.

Nota del editor: Considerando que este 2022 ya estaba repleto de lanzamientos exclusivos del Switch, era de esperarse que Nintendo fuese a retrasar una de sus cartas más fuertes hasta el año que viene. La verdad es que no tengo problemas con que se tomen todo el tiempo que requieran.

Via: Nintendo