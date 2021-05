BOTW 2, Metroid Prime 4 y Bayonetta 3 podrían salir hasta 2023

Como parte del más reciente reporte financiero de Nintendo, la compañía japonesa ha compartido nueva información relacionada con los lanzamientos que tienen en puerta. En este documento se ha revelado que la Gran N aún no tiene una fecha de lanzamiento concreta para Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 y Bayonetta 3.

Al final de este informe se encuentran las fechas de lanzamiento de algunos títulos first y third party. Aquí podemos ver que Skyward Sword HD saldrá el 16 de julio de 2021, mientras que Pokémon Legends: Arceus llegará a inicios de 2022. Sin embargo, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 y Bayonetta 3, los tres títulos más esperados para el Nintendo Switch, solo tienen el mensaje de TBA, es decir, sin una fecha de lanzamiento determinada.

Considerando que Splatoon 3 tiene una ventana de lanzamiento de 2022, mientras que Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 y Bayonetta 3 ni siquiera poseen algo similar, esto podría indicar que estos títulos estarían disponibles a finales de 2022, o hasta 2023. Sin embargo, es importante mencionar que esto podría cambiar en un futuro. Existe la posibilidad de que Nintendo comparta la fecha de lanzamiento de estos juegos en E3 2021, y lleguen a nuestras manos mucho antes de lo pensado. Solo nos queda esperar.

En temas relacionados, el Nintendo Switch ha sobrepasado las 84 millones de unidades vendidas. De igual forma, estos son los 10 juegos más vendidos en esta consola.

Vía: Nintendo