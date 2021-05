Parece que mods creados por fans serán usados en la versión next-gen de The Witcher 3

Recientemente, Halk Hogan, el creador de The Witcher 3 HD Reworked, proyecto que cambia las texturas del juego de 2015 por unas más claras, ha revelado que está en contacto con CD Projekt Red para hablar sobre la versión de siguiente generación de The Witcher 3. Aunque por el momento no hay planes concretos, esto significaría que los mods creados por fans serían usados en este re-lanzamiento.

Por medio un reciente comunicado, Hogan reveló que ha estado en pláticas con CD Projekt Red para discutir una posible colaboración en la versión de PS5 y Xbox Series X|S de The Witcher 3. Esto fue lo que comentó:

“Si bien aún no es seguro, es muy probable que HDRP se incluya en la actualización oficial de próxima generación. Les informaré lo que sigue. Como siempre, me gustaría agradecerles por todo su apoyo y amables palabras”.

Después de darse a conocer esta información, Kotaku contactó a CD Projekt Red para aclarar un par de detalles. De esta forma, la compañía europea ha confirmado que sí están en contacto con varios modders para trabajar en esta nueva versión de The Witcher 3, aunque por el momento no hay algún tipo de contrato claro. Esto fue lo que se comentó:

“Además de nuestros propios esfuerzos de desarrollo en la próxima versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt para Xbox Series X | S, PlayStation 5 y PC, también estamos en conversaciones con creadores de varios mods para el lanzamiento del juego de 2015”.

Por otro lado, CD Projekt Red no mencionó si las personas que colaborarán tendrán algún tipo de crédito o remuneración económica, aunque esta información probablemente se compartirá una vez que los acuerdos estén más claros. Además del posible trabajo de la comunidad y el de la compañía europea, Saber Interactive, quienes trabajaron en los ports de Switch, PS4 Pro y Xbox One X de este juego, también están involucrados en este proyecto.

Se espera que la versión de PS5 y Xbox Series X|S de The Witcher 3 esté disponible en algún punto de 2021.

Vía: Kotaku