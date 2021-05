Ésta es la actriz que interpreta a Lady Dimitrescu en Resident Evil Village

Ahora que Resident Evil Village finalmente está disponible en todo el mundo, Capcom ha revelado unos interesantes secretos sobre el desarrollo de este proyecto. Uno de los que más llama la atención tiene que ver con Lady Dimitrescu y la actriz que se encarga de darle vida dentro del juego.

Desde que esta vampiresa fue revelada al mundo, los fans quedaron encantados por su diseño, y ahora ya pueden conocer al rostro detrás de la villana. Vía Twitter, Maggie Robertson confirmó que fue ella quien prestó su voz a Lady Dimitrescu, además de que también se responsabilizó por su captura de movimiento.

“So we finally meet…” THRILLED to finally announce I was the voiceover and performance capture artist behind our beloved Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. Such an honor to be a part of this video game and bring this (ehem) huge character to life.

.#ResidentEvilVillage pic.twitter.com/NOYjLhX69E

— Maggie Robertson (@maggiethebard) May 7, 2021