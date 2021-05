Review – Resident Evil Village

Encontrando el camino

Como franquicia, Resident Evil siempre ha sido una auténtica montaña rusa. Desde tener a varios de los títulos más icónicos del medio que formaron las bases del survival horror, hasta entregas que muchos preferiríamos que ni siquiera existieran. Después de que en 2005, el propio Shinji Mikami volviera a revolucionar al medio con lo que fue Resident Evil 4, la serie de Capcom cayó en una especie de hueco creativo que dio como resultado dos entregas de la línea principal que dejaron mucho qué desear, y claro, otro par de infames spin-offs. Resident Evil había perdido el rumbo. Ya para 2017 en medio de una generación de consolas completamente nueva, el estudio y publisher de Osaka decidió refrescar por completo a su IP estrella, tomando mucho de lo nuevo que estaba pasando con los juegos de terror y a la vez, regresando a las raíces que tan especiales habían hecho a estos juegos desde el inicio. Resident Evil VII le dio al clavo estrenando un impresionante nuevo motor gráfico, y entregando una experiencia memorable que sin duda, traía de vuelta toda la magia de esta saga. Cuatro años han pasado desde aquel momento y es turno de que la octava iteración de esta franquicia intente seguir con el gran paso de los últimos años ¿lo habrá logrado?.

La manera en la que se hace marketing de videojuegos hoy en día ha probado ser un arma de doble filo. Inflar un producto puede terminar siendo muy contraproducente. Lo anterior lo digo porque como seguramente te diste cuenta, Capcom ha estado echando mano de una agresiva campaña de publicidad para promover Resident Evil Village, dando a entender de varias maneras que estamos frente a uno de los productos más ambiciosos que jamás hayan desarrollado, sobre todo por el hecho de que está siendo una de las primeras súper producciones de esta nueva generación de consolas. Creo que si bien, este octavo Resident Evil cumple con la gran mayoría de sus promesas, siendo un digno representante del nombre con el que carga gracias a logros a nivel de gameplay, historia y presentación audiovisual, puede que cosas como su duración y tamaño en general, lleguen a decepcionar a algunos.

La nueva pesadilla de Ethan

Tres años han pasado desde los eventos que se dieron en la mansión de los Baker en Resident Evil VII. Ethan Winters, su esposa y su hija, deciden emigrar a Europa para alejarse lo más posible de aquel terrorífico recuerdo que los marcó para siempre. En medio de una noche tranquila, la familia Winters es agredida por un comando armado encabezado por Chris Redfield. Durante el ataque, Mia, la esposa de Ethan, es herida gravemente y su hija, Rose, secuestrada. Luego de un evento muy importante que mejor no te revelaré, nuestro protagonista se encuentra en medio de un bosque completamente nevado, esto para posteriormente toparse con una extraña y muy tétrica villa enmarcada por un enorme castillo medieval.

Antes de seguirte contando sobre cómo es que funciona la historia en general de Resident Evil Village y sus personajes, me gustaría quitar de la mesa la pregunta de “¿Tengo que haber jugado Resident Evil VII o alguna otra entrega de la serie para entender Resident Evil Village?”. La respuesta es sí y no. Lo primero que hay que decir es que este octavo Resident Evil cuenta con su propio relato contenido que indudablemente se puede disfrutar aunque no tengas mucho contexto de la serie. Sin embargo, también es inherente mencionar que existe una muy fuerte relación entre este título y su antecesor de 2017, de hecho, antes de comenzar con la campaña, el juego te da un resumen bastante detallado de los hechos que se vivieron en el juego antes mencionado. Mi recomendación, sí juega Resident Evil VII antes de entrarle a Village.

Dicho lo anterior, te cuento que luego de nuestro arribo a esta misteriosa villa europea en medio de las montañas, Ethan se entera de que algo anda verdaderamente mal con este lugar, pues recientemente, sus habitantes han sido atacados por un grupo de licántropos y otros monstruos. Además, te enteras de que existe una especie de secta religiosa comandada por una extraña mujer a la que todos llaman Mother Miranda y que bajo sus ordenes, se encuentran tres extraños seres que controlan cada una de las zonas de este extraño lugar: Lady Alcina Dimitrescu, vampiresa aristócrata que junto con sus tres hijas, controla el castillo del pueblo. Salvatore Moreau, un bizarro jorobado que vive en el lago. Donna Beneviento, señora de una enorme mansión repleta de muñecos con el poder de poseerlos. Y para terminar, Karl Heisenberg, probablemente el más misterioso de todos estos villanos debido a que dentro de todos sus poderes, está el de controlar campos magnéticos para manipular metales, esto sin mencionar que tiene una fábrica en la que se crean bioarmas.

La idea de tener vampiros y hombres lobo en un Resident Evil podría sonar descabellada para algunos, no obstante, hay que entender que desde hace ya mucho tiempo, la serie de Capcom se ha movido a todo tipo de cosas más allá del outbreak zombie que se vivió en Racoon City a finales de los noventa. La excelente noticia que te puedo dar es que se hace un gran trabajo para que estos monstruos que nunca habían aparecido en el universo de Resident Evil, y que más bien parecen pertenecer a Castlevania, hagan todo el sentido del mundo. Sí, se justifica de muy buena manera por qué es que estás combatiendo a licántropos o por qué estás corriendo de las garras de una chupa sangre de tres metros. La relación de Resident Evil Village no solo se limita a Resident Evil VII. También se tienen ligas con otras entregas de la saga, incluyendo la que le dio origen a todo. Mi punto es, esta mitología expandida, para nada se siente forzada o fuera de lugar. Todo sigue teniendo sabor a Resident Evil.

Otro asunto que seguro notarás es el fuerte parecido de atmósfera que tiene Resident Evil Village con el mítico Resident Evil 4. De nuevo tenemos un sentimiento de aventura bastante marcado al estar en un lugar no contenido fuera de los Estados Unidos y claro, de nueva cuenta en Europa como pasó con aquella cuarta entrega en la que fuimos a rescatar a la hija del presidente. Ahora estamos en búsqueda de nuestra propia hija en medio de un sitio sumamente misterioso. Hablando de los villanos, me parece que cada uno de ellos cuenta con una gran personalidad, haciéndolos fáciles de reconocer, pero creo que les faltó tiempo para que dentro de la narrativa se les desarrollara mucho mejor, es decir, que el preámbulo para vernos cara a cara con cada uno de ellos, fuera más amplio y menos apresurado.

Resident Evil Village es un juego que al menos yo, esperaba durara mucho más. En poco más de tres horas habrás superado su prólogo y primer nivel, y entre nueve y 10 horas, lo más seguro es que ya estés viendo los créditos rodar frente a ti. Recordemos, Resident Evil VII tenía una duración muy similar, pero creo que en esta ocasión, más de uno esperaba al menos que la aventura durara el doble. No me mal interpretes, todas esas horas son fabulosas y están bien aprovechadas sin contenido que se sienta de relleno o fuera de lugar, pero me hubiera encantado que el camino para enfrentar a cada uno de estos villanos, fuera más extenso.

Te puedo decir que en general, he quedado muy contento con la historia que se nos cuenta en Resident Evil Village. Si bien, Ethan me sigue pareciendo un protagonista bastante plano con muy malos diálogos, la situación que lo rodea es muy interesante y hasta intrigante gracias al buen trabajo que se hizo al momento de diseñar a los villanos y aliados que lo acompañarán en su travesía por la villa, siendo pieza clave de todo lo que compone no solo a lore moderno de Resident Evil, sino en general al universo de toda esta franquicia.

Resident Evil by the book

Siempre he creído que una serie de videojuegos que se vuelve leyenda, es porque sus juegos antes que cualquier otra cosa, se centran en tener mecánicas bien diseñadas que apelen a la diversión. Después ya vienen cosas como la atmósfera, historia y demás. Resident Evil cae en esa categoría. Resolver los rompecabezas que representa cada uno de sus niveles, y tenértelas que arreglar para sobrevivir a sus imponentes enemigos, son la verdadera esencia de estos juegos de Capcom. Como te comentaba, Resident Evil VII retomó muchos de estos elementos tan importantes que se habían perdido en la quinta y sexta entrega, y para fortuna de todos nosotros, Resident Evil Village se va por este buen camino que trazó su antecesor.

Antes de pasar a contarte cómo es que está estructurado Resident Evil Village y cómo es que coquetea con conceptos de un mundo abierto, me gustaría detallarte qué es lo que haces en sus distintas áreas, así como algunos cambios que recibió el sistema de combate y comportamiento de los enemigos en general. Creo que algo que te alegrará saber es que estamos de nuevo frente a un survival horror moderno en toda la extensión de la palabra. Uno que sabe muy bien crear tensión y ponerte en situaciones en las que de verdad te sientes desamparado. Claro que hay bastante más acción que lo que vimos en la séptima entrega, pero me parece que son momentos justificados que hacen mucho sentido. Resident Evil Village es un juego que fluye tremendamente bien gracias a un muy bien pensado ritmo que todo el tiempo te tiene al filo de tu asiento.

Comenzando por el combate, te cuento que los disparos en Resident Evil Village se sienten totalmente Resident Evil, es decir, por más que puedas ir armado hasta los dientes, tus disparos suelen hacer poco en los enemigos y por consiguiente, debes de ser muy cuidadoso en cómo es que usas las balas de cada una de las armas. Nuestra fiel pistola de mano está de regreso junto clásicos de la serie como la escopeta, sniper rifle y hasta la revolver magnum, entre algunas otras. De igual forma, ahora es posible cubrirte de un ataque enemigo para reducir su daño, además de que después de esto, puedes empujar al agresor hacia atrás para poder contraatacar. Los ítems para sanar nuestra salud funcionan de la misma manera que en Resident Evil VII, pues son estas soluciones liquidas que puedes fabricar tú mismo usando yerbas y otros ingredientes. Hablando de fabricar, también es importante mencionar que el juego tiene su propio sistema de crafting para que si por ejemplo, te quedaste sin balas, puedas hacer unas cuentas siempre y cuando tengas los ingredientes necesarios.

Esto me lleva a contarte un poco sobre la administración de recursos y progresión en Resident Evil Village. Justo como pasaba, sobre todo en Resident Evil 4, en este nuevo juego cuentas con un maletín en el que llevas todas tus armas, munición, ítems de sanación y más. El cómo es que están acomodados y cómo se aprovecha el espacio de nuestro inventario, depende enteramente de nosotros. Es una mecánica bien sencilla, pero que tiene una magia especial justamente por el hecho de que acomodar tu inventario, se trate de una mecánica de juego. En cierto punto de tu aventura, te toparás con un enorme sujeto llamado Duke, el cual, hace las veces de tendero. Éste misterioso personaje te venderá nuevas partes para mejorar tus armas y demás objetos que te serán de mucha utilidad. También estará feliz de comprar algunos de los tesoros que recolectes y por qué no, prepararte alguna elaborada receta con carne local para por ejemplo, aumentar tu salud de manera permanente.

Y a todo esto ¿qué hay de los puzzles? Tranquilo, Resident Evil Village tiene una muy buena carga de ellos. Cada una de las zonas que visitas dentro de la villa, cuenta con su propia temática e idea general. La estructura de estos niveles funciona como siempre ha funcionado en la franquicia, es decir, regresa el tema de estar juntando llaves para abrirte paso por medio de la solución de puzzles. Estos espacios contenidos sí se sienten como elaborados rompecabezas que tienes que resolver bajo presión. Cuando digo bajo presión, lo digo de la manera más literal posible, pues en este nuevo Resident Evil, se echa mucho mano de los enemigos tipo “Nemesis”. Sí, hay varios de estos enemigos a los que enfrentar cara a cara no es buena idea, lo mejor es evitarlos a como dé lugar. Este elemento en particular, fue una de las cosas que más me gustó del juego. Claro que me habría encantado toparme con un diseño de puzzles y en general de niveles mucho más complejo y arriesgado, pero creo que al final, lo que está entregando Capcom en este apartado, es un trabajo bastante bien logrado.

Del lado de los enemigos tenemos una variedad que ma pareció suficiente, pero tampoco tan sobresaliente. Los enfrentamientos contra jefes son sensacionales y muy intensos, pero los minions o enemigos menores, sí se llegan a sentir cortos. La buena noticia es que por ejemplo, los licántropos son adversarios bastante rápidos y agresivos, sobre todo si te los llegas a topar con armadura. Ni qué decir de las bioarmas con las que te persiguen cuando estás explorando la fábrica de Heisenberg.

Resident Evil Village es un videojuego tremendamente divertido, pero que indudablemente innova poco sobre conceptos que ya habíamos visto dentro la de la serie, asunto que no es necesariamente malo, pues me parece que también la exigencia de estar revolucionando al género con cada entrega, se siente exagerada. Lo único que me preocupa es que en el acto final del juego, se vuelve a tener un acercamiento bastante peligroso con todo lo que representó Resident Evil 5 y 6. Espero que solo haya sido eso y que no se esté considerando retomar ese camino para el inminente Resident Evil 9.

Coqueteando con el mundo abierto

Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, los juegos de mundo abierto tomaron por asalto a la industria, generando que incluso experiencias totalmente apegadas a la narrativa que requieren de una estructura lineal para funcionar, se acercaran a esta forma de diseño de alguna manera, caso concreto el de The Last of Us: Part II. Ahora, Capcom hizo lo propio con Resident Evil Village juego que si bien, coquetea con darle cierta libertad al jugador para explorar un área abierta e incluso, dándote la elección de en qué orden quieres visitar sus diferentes zonas, en ningún momento se llega a sentir justamente como juego de mundo abierto.

Luego de superar el prólogo del juego y su primer nivel formal, podríamos decir que Resident Evil Village te suelta un poco de la mano, dejándote explorar con cierta libertad la villa en la que te encuentras para que puedes hallar algunos de sus secretos y tesoros. A pesar de lo anterior, es muy fácil darse cuenta que este pequeño pueblo es simplemente un hub que conecta al resto de las áreas, mismas que a su vez, son niveles contenidos como siempre ha pasado dentro de la serie. Es como si en Resident Evil 3, el centro de Racoon City hubiera sido una zona semi abierta de la cual te pudieras mover a las alcantarillas, al hospital o al laboratorio sin la necedad de loadings. Repito, no, Resident Evil Village para nada es un juego de mundo abierto ni mucho menos por más que medio se acerque a cómo es que funcionan estos juegos.

Hablando sobre la composición de las zonas que están siendo controladas por cada uno de los villanos, tenemos espacios totalmente contenidos que funcionan de manera independiente. Lo que te quiero decir con esto es que lo que hagas en una, no afectará en nada al resto de los lugares que visitas. O sea, son niveles delimitados como siempre ha pasado con los Resident Evil. Lo que sí hay es que por ejemplo, en cierta zona puedes encontrar una llave que te sirve para abrir la puerta de una casa que está en la villa y que seguramente te dará acceso a un tesoro, pero no mucho más. Hasta cierto punto siento que Capcom solo incluyó este tema de tener un hub central para dar el falso sentimiento de libertad y de que la serie estaba pensando en irse por este tipo de diseño, pero te puedo decir que así como pasó con los más recientes trabajos de Naughty Dog, este no es un elemento que sea determinante para que la experiencia se siente marcadamente distinta a como se sintió en Resident Evil VII o en cualquier otra entrega de la franquicia.

RE Engine en Next Gen

En 2017 y justamente para lo que fue Resident Evil VII, Capcom tomó la arriesgada decisión de irse por el uso de una tecnología hecha en casa para lo que serían sus siguientes grandes y no tan grandes producciones. La verdad es que si uno revisa los resultados que se han dado a lo largo de estos cuatro años, te das cuenta de que la determinación fue la correcta, pues el llamado RE Engine ha demostrado estar a la vanguardia de lo más avanzado del medio en términos de presentación audiovisual en producciones AAA pero ¿cómo ha sido su salto a la nueva generación de consolas?

Antes que nada, te cuento que para esta reseña jugamos la versión de PlayStation 5, la cual, de acuerdo con la información oficial de Capcom y claro, algunos de los análisis técnicos que se le hicieron a sus demos, corre a una resolución de 4K y 60 cuadros por segundo muy estables, los cuales, llegan a caer de manera muy ocasional y casi imperceptible. Además, tenemos la implementación del ray tracing, no tan intensa, pero indudablemente notable. Es posible apagar esta tecnología de iluminación para aumentar el framerate, pero yo te diría que mejor juegues con el famoso RT encendido. La buena noticia es que de acuerdo con estos análisis que te menciono, las versiones de pasada generación, también se desempeñan de muy buena manera.

Resident Evil Village puede ser muy impresionante gráficamente por momentos, pero en otros no tanto. Cuando estás en cualquier interior, tu quijada se caerá al piso cuando veas el increíble trabajo que se hizo para detallar cada una de las partes de este mundo, luciendo texturas en altísima calidad y una iluminación de alarido. La cosa se vuelve un poco más plana y menos llamativa en exteriores. La verdad es que no terminé por ser fan de la nieve que cubre a la aldea y lo planos que se llegan a ver algunos de estos escenarios. Sí cambia mucho el cómo es que se ve el juego cuando estás en un interior, que cuando estás en el exterior. De igual forma, me parece que se tuvo un gran logro en la parte de dirección artística, pues como ya te lo comentaba, cada una de las áreas del juego es muy reconocible gracias a toda la personalidad que emanan y a todos su detalles.

De la atmósfera y vibra en general que tiene el juego creo que tampoco hay queja. Resident Evil Village está cargado de los famosos los jump scares que harán que en más de una ocasión, acabes como gato pegado al techo de tu casa. De igual forma, tenemos momentos verdaderamente tétricos que solo de recordarlos, hacen que mi piel se ponga de gallina. Sin duda alguna, me parece que la visita que hacemos a la mansión Beneviento, representa a uno de los momentos que más terror he sentido en un Resident Evil, de verdad, lo que se vive ahí incluso llega a hacerte sentir que más bien caiste en un Silent Hill.

Pasando al tema del audio, te podría decir que Resident Evil Village es todo un deleite. Al menos en la versión de PS5, me queda claro que se echó mano de las capacidades que tiene la consola para generar audio en verdaderas tres dimensiones que apoya de una manera sensacional a la atmósfera que el juego nos está intentando transmitir. Escuchar cómo que estos lugares crujen y rechinan, así como los quejidos de alguna aberración que te está intentando matar, son ingredientes cruciales para el tipo de experiencia que se nos está intentando presentar. El aprovechamiento del DualSense está presente por la forma en la que por ejemplo, los gatillos cambian su resistencia dependiendo de qué arma estés usando. Algo no transcendental y que en realidad no impacta al gameplay, pero disfrutable. Lo que sí me decepcionó un poco es que el uso de la vibración háptica del control es casi nula. El control sí vibra constantemente, pero nada especial que otro mando no pueda hacer.

En conclusión, te puedo decir que Resident Evil Village es un juego que por momentos se ve totalmente de nueva generación, pero que en otros no tanto gracias a que incluso, puedes ver texturas en el fondo saltando aquí y allá. No sé bien si esto se deba a que justamente el juego se terminó lanzando también para consolas de pasada generación, pero es algo que indudablemente notarás. Igualmente me hubiera gustado un uso mucho más profundo y significativo de las capacidades que tiene un control como DualSense del PS5.

Apuesta segura

Después de haber completado el juego y de haberme tomado un tiempo para digerirlo, me queda claro que Resident Evil Village es una apuesta mucho más segura y medida de lo que nos imaginábamos. Todo este tema de explorar una aldea enorme, la realidad es que solo es un espejismo. El juego mantiene una estructura bien conocida y ya probada. Repito, esto no tiene porque ser necesariamente malo, pues es simplemente injusto que le pidamos a cualquier desarrollador que con cada una de sus entregas, revolucione a un género o a todo el medio. Village es un Resident Evil en toda la extensión de la palabra que sigue de manera muy fiel lo que siempre ha hecho tan especial a esta serie, pero indudablemente nos queda esa inquietud de que Capcom se pudo haber arriesgado un poco más, esto sin mencionar lo apresuradas que se pueden sentir algunas de sus secciones.

Sobra decir que si eres fan de la serie, sobre todo de lo que se hizo con Resident Evil VII hace unos años, quedarás muy contento con lo que Resident Evil Village nos presenta. Lo que sí te diría es que tal vez sea mejor que bajes un poco las expectativas que puedas tener en relación al tamaño del juego y a las propias ambiciones del desarrollador. La octava entrega de esta amada saga es una que cumple de muy buena forma con casi todo lo que intenta, cargando de manera muy digna con el nombre que representa, sin embargo, también es verdad que nos hubiera encantado que se tomaran riesgos más importantes y que los eventos sucedieran con más calma para presentar una aventura de mayor duración. Como sea, Capcom vuelve a demostrar su valía y que sigue estando en la punta de lanza si de desarrollo AAA hablamos.