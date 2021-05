El 23.5% de los jugadores de Cyberpunk 2077 han alcanzado el nivel máximo de Street Cred

Tal parece que la gente sigue jugando Cyberpunk 2077. Esto no debería ser una gran sorpresa. Con más de 13 millones de copias vendidas en 2020 y constantes actualizaciones, es muy posible que nuevos jugadores se adentren a Night City constantemente. De esta forma, CD Projekt Red ha revelado que el 23.5% de los usuarios han llevado al máximo su nivel de Street Cred.

El nivel máximo de Street Cred es de 50, lo cual parece que no es una tarea fácil de conseguir. Aunque CD Projekt Red no revela el número de jugadores en total que han alcanzado este logro, parece que estamos hablando de casi tres millones de personas, esto al tomar en consideración solo las 13 millones de copias vendidas en 2020.

23.5% of players have reached the maximum Street Cred level. Rogue will now have to expand the Afterlife #CyberpunkInNumbers pic.twitter.com/RnPT7M1rkg

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 5, 2021