¿Cuánto dura Resident Evil Village?

Desde hace ya un buen tiempo, la duración de un juego, sobre todo cuando hablamos de producciones AAA, se ha convertido en tema central de discusión. De acuerdo con lo que se mostró a lo largo de toda la campaña de publicidad de Resident Evil Village, muchos teníamos la impresión de que estábamos frente al juego más grande y extenso de la serie, sin embargo, ya en la práctica, te das cuentas de que esto no fue así. Después de haber completado la nueva aventura de Ethan Winters, te contamos cuánto tiempo de juego puedes esperar.

Creo que lo mejor será ir por partes. Lo primero que hay que decir es que no, Resident Evil Village no es un juego de mundo abierto ni mucho menos. A pesar de que llega a coquetear con la idea al tener una especie de hub “semi abierto” que podemos explorar, la realidad es que para nada lo podríamos catalogar dentro de esa forma de diseño.

Dicho lo anterior, te cuento que pasar el prólogo y lo que podríamos considerar su primer nivel, me tomó casi cuatro horas. En ese momento, algo me dijo que la aventura de Resident Evil Village no sería tan extensa como pensaba. Mi sospecha fue confirmada cuando pasando la hora nueve de juego, los créditos finales ya estaban rodando frene a mi. Sí, completar este octavo Resident Evil de la serie principal te tomará entre nueve y 10 horas, duración muy similar a lo que representó Resident Evil VII en su momento, pero lejos de las 16 horas de Resident Evil 4, por ejemplo.

Es importante mencionar que los Resident Evil jamás han sido juegos extensos. Por ejemplo, el primer título de la serie solo duraba una seis horas y media, mientras que Resident Evil 2 se podía completar en poco más de ocho. Claro que tenemos el tema de Resident Evil 6 que fácilmente superaba las 20 horas, pero recordemos, ese tiempo no fue de la mejor calidad.

Cuéntanos ¿para ti es importante todo este tema?