¡The World Ends with You The Animation tendrá doblaje al español latino!

El anime de The World Ends With You ya lleva varias semanas al aire, y los fans de esta serie están fascinados con la adaptación. Ahora, y como ya se esperaba, Funimation ha revelado que un doblaje al español latino para esta producción será una realidad, y podremos disfrutar de esta versión a partir del día de hoy, 7 de mayo.

Aunque The World Ends with You The Animation comenzó a transmitirse en Japón, y de forma simultánea en varias plataformas de streaming, el pasado 9 de abril, será hasta el episodio del día de hoy cuando el doblaje al español latino esté disponible. Por el momento no se han revelado a los actores que se encargarán de darle nueva vida a Neku y compañía, pero en un par de horas tendremos esta información.

¡La aventura de Neku llega en tu idioma! El doblaje exclusivo para The World Ends with You The Animation llega a Funimation este viernes. 🤩 pic.twitter.com/5xsviVZuV5 — FunimationMx (@funimationmx) May 5, 2021

Recordemos que una de las promesas de Funimation al llegar a América Latina, era ofrecer más animes con doblaje a nuestro idioma. Aunque esto se ha cumplido, muchas personas se han quejado de la calidad de este trabajo, algo que recientemente vimos con My Hero Hero Academia. Esperemos que con The World Ends with You The Animation la reacción sea diferente.

Vía: Funimation