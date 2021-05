Disney+ ya prepara un especial de Halloween protagonizado por los Muppets

Aunque aún faltan varios meses para que Halloween llegue, Disney ya se está preparando para festejar este día tan especial para muchos. De esta forma, hace unos momentos se reveló un nuevo especial de los Muppets, el cual estará disponible en otoño, y tiene una temática de terror.

Muppets Haunted Mansion es un especial de Disney+, en donde Gonzo es desafiado a pasar una noche en una aterradora y sombría Mansión Embrujada, y tiene que hacer todo lo posible para no entrar en pánico hasta que llegue la mañana.

Cue the light(ning)! Mayhem takes a chilling turn this fall with #MuppetsHauntedMansion, an Original Special, coming to #DisneyPlus. #HalfwayToHalloween pic.twitter.com/UQxTlUland

— Disney+ (@disneyplus) May 7, 2021