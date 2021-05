Animal Crossing: New Horizons ya es el segundo juego más vendido en Switch

Como ya se esperaba, Nintendo ha compartido su información relacionada con el año fiscal que se desarrolló entre abril de 2020 y marzo de 2021. Durante este periodo, Animal Crossing: New Horizons se posicionó como uno de los títulos más vendidos de toda la consola. Sin embargo, y evadiendo varios análisis y expectativas, esta entrega no se convirtió en la más vendida de esta plataforma.

De acuerdo con Nintendo, para finales de marzo de 2021, New Horizons alcanzó las 32.63 millones de unidades a nivel mundial, posicionándolo como el segundo juego más vendido en el Switch. Por su parte, Mario Kart 8 Deluxe sigue en el primer puesto con 35.39 millones de copias.

A continuación la lista de los 10 juegos más vendidos en el Nintendo Switch:

–Mario Kart 8: Deluxe – 35.39 millones

–Animal Crossing: New Horizons – 32.63 millones

–Super Smash Bros. Ultimate – 23.84 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 22.28 millones

–Pokémon Sword and Shield – 21.10 millones

–Super Mario Odyssey – 20.83 millones

–Super Mario Party – 14.79 millones

–Pokémon: Let’s Go Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 13.28 millones

–Splatoon 2 – 12.21 millones

–New Super Mario Bros. U Deluxe – 10.44 millones

Como pudieron ver esta lista está conformada en su totalidad por juegos de Nintendo. Sin embargo, considerando el reciente éxito de Monster Hunter Rise, existe la posibilidad de que el título de Capcom obtenga un lugar en el top 10 dentro de un par de meses.

Destaca el hecho de que 36 juegos en esta consola han superado el millón de unidades vendidas. De igual forma, Ring Fit Adventure, otro título que aumentó en popularidad durante la pandemia, ya cuenta con más de 10.11 millones de unidades, por lo que existe la posibilidad de ver esta entrega en esta lista en un futuro.

Vía: Nintendo