Spartacus sería revelado la siguiente semana

Desde hace varios meses hemos escuchado varios reportes y rumores sobre la existencia de Spartacus, un servicio de PlayStation que estaría enfocado en competir con Xbox Game Pass. Si bien Sony no ha emitido un comunicado que confirme o desmienta esta información, un nuevo reporte asegura que todas nuestras dudas serán aclaradas la próxima semana, cuando Spartacus por fin sea revelado.

De acuerdo con Bloomberg, PlayStation está preparando una presentación especial, la cual se llevaría a cabo la próxima semana, para revelar todos los detalles relacionados con Spartacus. Junto a esto, fuentes anónimas han señalado que el lanzamiento de este servicio estaría acompañado de una alineación de juegos de primer nivel. Recordemos que previos reportes señalaban que la revelación de este servicio se llevaría a cabo en la primavera de 2022.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, Bloomberg ha mencionado que Spartacus contaría con tres niveles de suscripción diferentes. El primero ofrecería los beneficios existentes de PS Plus y PSN Now. El segundo daría acceso un amplio catálogo de juegos de PlayStation 4 y, eventualmente, de PlayStation 5. El tercero permitiría a sus usuarios disfrutar de clásicos de PS1, PS2, PS3 e incluso PSP. Además, el nivel más caro daría acceso a demos extendidas y juego por streaming.

En temas relacionados, PlayStation ha adquirido a Haven Studios. De igual forma, los juegos single player aún son un enfoque para PlayStation.

Nota del Editor:

Será interesante ver qué tipo de juegos llegan a Spartacus día uno. Junto a esto, los precios serán una parte fundamental para muchos, y las comparaciones con Xbox Game Pass no se detendrán, por lo que necesitamos ver algo que esté a la par de Game Pass Ultimate.

Vía: Bloomberg