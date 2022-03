HAL Laboratory habla sobre el futuro de Kirby

Kirby and the Forgotten Land ya está disponible. Este título marca la primera aventura principal de esta bola rosa en completo 3D. Aunque aún es muy temprano para hablar sobre el futuro de este personaje, el equipo de HAL Laboratory, los desarrolladores de esta entrega, y Nintendo, están abiertos a más juegos en esta dirección.

En una nueva entrega de Ask The Developer, Shinya Kumazaki, director de este título, y Kei Ninomiya, productor de Nintendo asociado del último juego de Kirby, hablaron sobre la dirección que tomaría la serie en un futuro. Si bien no confirmaron si el siguiente título será en 3D, sí hablaron sobre las posibilidades para la serie. Esto fue lo que comentó Kumazaki:

“Este título fue el proyecto más grande de toda la serie Kirby hasta el momento. Durante un tiempo, sentí que no podíamos lanzar un juego principal, pero ahora estoy abrumado de ver que los esfuerzos de nuestro equipo finalmente florecen y ofrecen un juego de Kirby de acción en 3D para jugadores de todo el mundo. Además, a lo largo de esta producción, pudimos crear un entorno en el que podremos asumir nuevos desafíos con los miembros de nuestro personal más confiables. Kirby todavía tiene un potencial ilimitado. Esperamos ser aún más salvajes y libres cuando creemos futuros títulos de Kirby”.

Por su parte, estos fueron los comentarios de Ninomiya:

“De hecho, nos preocupaba que las cualidades más queridas de Kirby tuvieran que reducirse para adaptarse mejor a un juego de acción en 3D completo. Sin embargo, una vez que completamos la creación del juego, quedó claro que se trata de un título lleno de diversión que aún se siente como Kirby y es fácil de disfrutar. Eso me dio mucha confianza. Este título nos anima a seguir creando juegos que aprecien el ‘Kirbyness’ de Kirby, y nos desafía a hacer muchas cosas nuevas en el futuro, tanto en 2D como en 3D”.

Aunque por el momento se desconoce qué rumbo tomará Kirby, el éxito crítico de The Forgotten Land revela que otra entrega en 3D será recibida con los brazos abiertos. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este jugo aquí.

Nota del Editor:

Más juegos de Kirby en 3D, con un mayor enfoque en la exploración, suena como un paso lógico para la serie, y uno que muchos aceptarán. Ahora solo nos queda esperar y ver qué tan bien le va a este juego en cuanto a ventas, aunque considerando que el periodo fiscal ya casi acaba, probablemente no veremos números iniciales tan grandes.

Vía: Nintendo