PlayStation no abandonará los juegos single-player

El día de ayer se dio a conocer que PlayStation había adquirido a Haven Studios, un estudio liderado por Jade Raymond que actualmente se encuentra trabajando en un juego multiplayer exclusivo para las consolas de Sony. Este movimiento ha preocupado a ciertos usuarios, quienes temen por el futuro de la compañía y su posible distanciamiento de las experiencias para un solo jugador.

Afortunadamente, Hermen Hulst, jefe de los PlayStation Studios, prometió que incluso con las compras de Bungie y Haven Studios, la compañía nipona seguirá creando estas increíbles experiencias enfocadas en el single-player. En sus propias palabras:

“Obviamente, siempre seguiremos creando estos juegos narrativos para un solo jugador, como Ghost of Tsushima, The Last of Us y Horizon Forbidden West. Pero han notado correctamente que hemos invertido en juegos como servicio ya que eso es increíblemente emocionante para nosotros.”