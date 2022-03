Indudablemente, My Hero Academia se ha posicionado como uno de los anime más populares de la actualidad, y los fans del manga tienen mucho por anticipar. Kohei Horikoshi, su autor, está trabajando arduamente con el lanzamiento de nuevos capítulos, pero cuando se trata de su precuela, parece que las cosas llegarán a su fin mucho antes de lo pensado.

Shuheisha publicó un boceto de My Hero Academia: Vigilantes, el cual promueve la gran pelea que se llevará a cabo próximamente, misma que también serviría para ponerle un fin a esta historia. O al menos así como lo confirma Shonen Jump.

VIGILANTE -My Hero Academia Illegals- Spin-Off by Hideyuki Furuhashi and Betten Court is reaching its climax.

A special 2-page feature has also been published in Weekly Shonen Jump Issue #17. https://t.co/HjPUvrvgnB pic.twitter.com/uPLfVNNAlu

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 28, 2022