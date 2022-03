Como recordarán, uno de los momentos más amados de Spider-Man: No Way Home, fue cuando Andrew Garfield apareció en pantalla una vez más como el arácnido. Desde entonces, los fans han comenzado una campaña para que Sony haga una tercera película de The Amazing Spider-Man una realidad. Sin embargo, alguien que no tiene intenciones de hablar sobre esta posibilidad, es Andrew Garfield.

En una reciente plática con The Hollywood Reporter, Garfield fue cuestionado ante la posibilidad de protagonizar una tercera película de The Amazing Spider-Man. Aunque al actor le gustaría, él no sabe algo al respecto, pese a que esto sea difícil de creer para muchas personas. Esto fue lo que comentó:

“Ninguna actualización mía. Nadie va a creer nada de lo que diga nunca más. Ese es mi problema”.

"No one's going to believe anything I say ever again," said Andrew Garfield when asked for an update on 'The Amazing #SpiderMan 3' pic.twitter.com/ArlvtS201e — The Hollywood Reporter (@THR) March 29, 2022

Desde que los primeros rumores sobre su regreso a este papel en Spider-Man: No Way Home, Garfield negó constantemente su participación, algo que al final del día resultó ser cierto. Es así que muchas personas ya no le pueden creer al actor. Como consecuencia, Spider 3 simplemente no desea hablar de este tema.

Parece que tendremos una respuesta a esta duda hasta que sea una realidad The Amazing Spider-Man 3, o tal vez nunca. En temas relacionados, una escena eliminada de No Way Home insinúa el regreso de Tobery Maguire y Andrew Garfield. De igual forma, aquí puedes checar los primeros 10 minutos de esta película.

Nota del Editor:

Aunque la idea de ver una tercera película de The Amazing Spider-Man llama la atención, también hay que aceptar el hecho de que este proyecto quizás nunca se haga realidad.

Vía: The Hollywood Reporter