Una adaptación de My Hero Academia: Vigilantes podría estar en camino

Tal parece que el anime de My Hero Academia no será la única adaptación de este mundo de héroes y villanos para la pantalla chica. De acuerdo con un reporte de License Global, tal parece que Studio TOHO estaría planeado una adaptación de My Hero Academia: Vigilantes, el spin-off de la serie.

En el documento se menciona que el estudio de animación cuenta con licencias de My Hero Academia desde 2019, y tiene “planes para una nueva serie animada, campañas de retail y juegos moviles”.

Lo importante aquí es una serie animada. Aunque My Hero Academia cuenta con varios spin-offs, como Smash, Team Up y School Brief, Vigilantes es el más popular y, de acuerdo con sus autores, está a un par de número de terminar, por lo cual lo haría el perfecto candidato para una adaptación.

My Hero Academia: Vigilantes es un spin-off escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court, el cual se desarrolla un par de años antes de los eventos del anime principal, y explora temas más oscuros. De igual forma, su trama principal está ligada con los eventos que vimos recientemente en la cuarta temporada del anime.

En temas relacionados, así se vería Gohan como un maestro de UA. De igual forma, una cosplayer profesional le ha dado nueva vida a Kemy Utsushimi.

Vía: License Global