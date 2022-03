My Hero Academia tendrá un nuevo juego de mesa

My Hero Academia es uno de los anime más populares de la actualidad, por lo que tiene sentido que la obra de Kohei Horikoshi se extienda hacia otros medios, como los videojuegos y los juegos de mesa. En el pasado ya tuvimos un juego de cartas de esta franquicia, y ahora se revelo uno completamente nuevo conocido como My Hero Academia: Plus Ultra.

Plus Ultra será un nuevo juego de mesa que estará llegando a nuestras manos este año por un precio sugerido de $29.99 dólares. No tenemos muchos detalle sobre su jugabilidad, pero una versión mostrada durante la GAMA Expo revelaba figuras de cartón de Deku y sus compañeros, así como un tablero en el cual podías mover estas piezas. Adicionalmente, cada héroe tenía su propia carta en donde podíamos ver algunas de sus habilidades únicas.

Este nuevo juego de mesa será distribuido por Jasco Games, quienes anteriormente también lanzaron al mercado My Hero Academia Collectible Card Game, que llegó a manos de los consumidores en 2021. Tendremos que esperar un rato más para tener nuevos detalles sobre Plus Ultra, pero ciertamente suena como algo que los fans querrán tener en su radar.

En temas relacionados, se dio a conocer que el nuevo manga de My Hero Academia se ha retrasado y por acá puedes conocer el por qué. De igual forma, ya puedes echarle un vistazo al nuevo traje que utilizará Izuku en el manga.

Via: ComicBook