El manga de My Hero Academia se retrasa

Similar a lo que ha sucedido con algunos mangas en los últimos días, se ha revelado que el siguiente capítulo de My Hero Academia se ha retrasado. Afortunadamente, la espera no será tan larga, así que no hay mucho de qué preocuparse.

Después del estreno de My Hero Academia: World Hero Mission, Kōhei Horikoshi, mangaka responsable por esta obra, ha mantenido un ritmo de lanzamientos semanales bastante constante. Sin embargo, recientemente se reveló que el capítulo 349, el cual estaba planeado para el 27 de marzo, se ha retrasado, y ahora llegará hasta el 3 de abril de 2022.

My Hero Academia will be on break next week in WSJ #18

It will return in WSJ #19! pic.twitter.com/Zutpl7rUmT

— Atsu 🧃 (@Atsushi101X) March 22, 2022