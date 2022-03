Ya hay fecha para la serie de Resident Evil

Después de varios meses sin información, el día de hoy se ha revelado exactamente cuándo es que la serie de Resident Evil llegará a Netflix. Esta es una de las producciones más esperadas y controversiales de esta franquicia y, considerando la dirección que tomó Resident Evil: Welcome to Raccoon City, muchos están preocupados.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Netflix reveló que esta serie, conocida simplemente como RESIDENT EVIL, llegará a la plataforma de streaming el próximo 14 de julio de 2022. Esta es la descripción oficial de este proyecto:

“Año 2036: 14 años después de que un virus mortal causara un apocalipsis global, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas dementes e infectadas sedientas de sangre. En esta carnicería absoluta, Jade está obsesionada por su pasado en New Raccoon City, por las escalofriantes conexiones de su padre con la Corporación Umbrella, pero sobre todo por lo que le sucedió a su hermana, Billie”.

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022