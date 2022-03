Actualmente, puedes jugar Marvel’s Guardians of the Galaxy en Xbox Game Pass. Esta es una de las mejores ofertas que puedes encontrar en este servicio. Si te preguntabas qué tanto le costó a Microsoft asegurar la llegada de este título a su plataforma, un analista ha señalado que los responsables de Xbox bien pudieron pagar hasta $10 millones de dólares.

De acuerdo con David Gibson, analista senior de MST Financial, el cual se ha encargado de cubrir a Square Enix durante 15 años, Microsoft pagó un estimado entre $5 y $10 millones de dólares por llevar Marvel’s Guardians of the Galaxy a Xbox Game Pass por un tiempo indefinido.

Keep in mind that MSFT paid about US$5-$10m for Guardians of the Galaxy to be on Games Pass… that is like $2 per game when retail is $29. Ok that is all profit but not too many publishers will be doing that given the low economics from Game Pass.

— David Gibson (@gibbogame) March 26, 2022