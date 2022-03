Después de juegos como Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7, muchos se preguntan cuáles son los lanzamientos que PlayStation tiene preparados para la segunda mitad de este año. Aunque por el momento no hay detalles específicos, SIE Santa Monica asegura que God of War Ragnarok sí llegará estará disponible este año.

Considerando que la información relacionada con God of War Ragnarok ha sido limitada, muchos han señalado que este título bien podría retrasarse hasta el 2023. De esta forma, BlueOwlzMedic, community manager del estudio responsable de este juego, ha emitido un mensaje bastante sencillo, pero donde deja en claro que esta secuela sí estará disponible este mismo año.

God of War Ragnarök comes out this year.

— Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022