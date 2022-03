Una serie de God of War ya está en desarrollo

PlayStation y Sony siguen expandiendo sus propiedades a diferentes medios de entretenimiento. Ahora, un nuevo reporte señala que God of War ya está en proceso para ser adaptado a una serie de televisión live action.

De acuerdo con Deadline, Amazon y PlayStation están en las últimas etapas de conversaciones para llevar a Kratos y compañía a Prime Video con una serie de televisión. Mark Fergus y Hawk Ostby, creadores y productores ejecutivos de The Expanse, y Rafe Judkins, showrunner de The Wheel of Time, buscan unirse a este proyecto. Junto a esto, Sony Pictures Television y PlayStation Productions serán co-productores junto a Amazon Studios.

Es así que God of War se suma a producciones como The Last of Us de HBO y Twisted Metal de Paramount. Sin embargo, por el momento se desconoce si veremos una adaptación de los primeros títulos en la serie, o si las aventuras nórdicas de Kratos serán el enfoque en esta ocasión.

De igual forma, Ghost of Tsushima y, supuestamente, Jak and Daxter llegarán al cine eventualmente. En temas relacionados, Amazon también está trabajando en la serie live action de Fallout. De igual forma, insider asegura que God of War: Ragnarok no se retrasará.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, es interesante ver el énfasis que Sony y PlayStation le están dando a este tipo de producción. La película de Uncharted tuvo un éxito en taquilla, pero la serie de The Last of Us se ha retrasado. De igual forma, llama mucho la atención que las series están llegando a diferentes plataformas, y no solo una.

Vía: Deadline