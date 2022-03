Habría nuevo State of Play este mismo jueves

Con Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7 en manos de los consumidores, ya no quedan otros estrenos first-party de PlayStation con fecha de lanzamiento confirmada. Por supuesto, tenemos God of War Ragnarok en el horizonte para este mismo año, y si los rumores son ciertos, finalmente sabremos cuándo es que este anticipado título podría llegar a nuestras manos gracias a un nuevo State of Play esta semana.

Desde hace un par de semanas, se ha estado rumoreando sobre un posible State of Play para marzo, y ahora que ya nos encontramos en este mes, estos rumores se han vuelto más precisos. Específicamente, múltiples insiders afirman en que este jueves 10 de marzo se celebrará otro de estos eventos, mismo en donde conoceremos la fecha de lanzamiento para God of War.

Aparentemente, Sony ya tiene listo su siguiente State of Play y deberíamos verlo antes de que termine esta semana. Sin embargo, también hay otros rumores indicando que, debido a la situación entre Rusia y Ucrania, la firma nipona podría posponer esta presentación hasta finales de mes. De cualquier modo, ya no falta mucho para saber qué tan ciertos fueron estos rumores.

Nota del editor: Creo que ya es momento de tener un nuevo State of Play, especialmente porque ya pasó mucho tiempo desde el anterior el año pasado. Seguramente que Sony tiene muchas cosas por mostrarnos, y será interesante conocer lo que podemos esperar de ellos en un futuro.

Via: VGC