Habría importante evento de PlayStation en marzo

Con el lanzamiento de Gran Turismo 7 la siguiente semana, Sony ya habrá vaciado su catálogo de estrenos. Sabemos que God of War Ragnarok saldrá este año, pero sigue sin fecha y más allá de esto, solo tenemos Marvel’s Spider-Man 2 y Marvel’s Wolverine en el horizonte. Por supuesto, ninguno de estos juegos llegará sino hasta finales de 2023, cuando mucho.

Los fans ya empezaron a cuestionarse qué sigue para el PlayStation 5 además de todos los títulos previamente mencionados, y de acuerdo con un confiable insider, la firma nipona tiene planeado un importante evento para marzo en donde probablemente tendremos anuncios relacionados a Final Fantasy XVI y Hogwart’s Legacy.

Dicho insider es Nick Baker, que anteriormente ha sido muy atinado con sus filtraciones, y que vía redes sociales, mencionó que PlayStation tendría un evento en marzo, el cual “sería el bueno”.

Happy to add to what’s already out there. Yes, they’ve got a show in March. This is supposed to be “the good one” https://t.co/lG0THwSOgq

— Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022