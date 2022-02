Hace un par de horas, se dio a conocer el día exacto en que Spider-Man: No Way Home estará llegando al formato casero, así como a plataformas digitales. Quienes quieran ver esta película nuevamente finalmente podrán hacerlo desde la comodidad de su hogar pero eso no es todo, ya que su lanzamiento físico también vendrá con hasta 80 minutos de contenido adicional.

Vía redes sociales, las cuentas oficiales de la película nos dieron una probadita de lo que puedes esperar de este contenido y a continuación le puedes echar un vistazo tú mismo.

Get more Spidey, more villains, and more fun with over 80 minutes of new and behind the scenes content! #SpiderManNoWayHome is on Digital March 22 and on 4K Ultra HD and Blu-ray on April 12!

Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/0g8sjv3Rk7

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022