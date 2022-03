Se confirma la identidad de ese personaje en The Batman

The Batman finalmente llegó a cines el pasado fin de semana y los fans no podrían estar más contentos con esta nueva película. El universo creado por Matt Reeves está repleto de referencias y guiños hacia la historia del personaje, y un cameo en particular nos dejó a todos bastante intrigados.

SPOILERS PARA THE BATMAN A CONTINUACIÓN

Casi al final de la película, podemos ver al Acertijo platicando con otro recluso en Arkham, y seguramente que muchos ya saben quién es. Efectivamente, Reeves confirmó que se trata de otra versión del Joker, en esta ocasión interpretada por Barry Keoghan a quien recordarás por su reciente participación en Eternals.

Sin embargo, Reeves no incluyó a este personaje para utilizarlo en una posible secuela, sino que más bien fue para darle a entender a la audiencia que esta versión de Batman ya había pasado por algunos cuantos villanos de su galería.

“No es una escena de easter egg. No es una de esas escenas poscréditos créditos de Marvel o DC donde dice: ‘¡Oye, está va a ser la próxima película!’ De hecho, no tengo idea de cuándo o si es que volveremos a ver a ese personaje en las películas.”

Reeves confirmó que ya estaba trabajando en una secuela para The Batman, aunque por ahora, solo quiere disfrutar el éxito que tuvo esta primera parte y posteriormente ya se encargará de expandir este universo todavía más.

Nota del editor: No puedo esperar para ver cómo se va desarrollando este universo con el paso del tiempo. Creo que Reeves hizo un gran trabajo con esta película, y las bases ya están más que listas para explorar con mayor detalle el futuro del personaje.

Via: Hindustan Times