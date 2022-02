Walton Goggins se une a la serie de Fallout

En el 2020 se reveló que Amazon estaba trabajando en una serie live action de Fallout. Aunque por más de un año no tuvimos información sobre este proyecto, el día de hoy se ha revelado que una gran estrella de Hollywood se ha sumado a este proyecto.

De acuerdo con Deadline, Walton Goggins, actor reconocido por sus participaciones en películas como The Hateful Eight, Django Unchained, y Predators, se ha unido a la serie de Fallout. Aunque los detalles son escasos, se ha revelado que el nombre de su personaje es Ghoul.

Pese a que no existe un personaje que se llame Ghoul en los juegos de Bethesda, los ghoul son una raza de humanos que han sido expuestos a la radiación, al grado de deformar su apariencia física. De esa forma, no sería descabellado pensar que Goggins será un miembro de este grupo que habita en el mundo post-apocalíptico.

Fuera de Goggins, aún no tenemos mucha información sobre la gente frente a la cámara. Por otro lado, encontramos a Jonathan Nolan, el co-creador de Westworld, a quien se unió la también co-creadora de Westworld, Lisa Joy, quienes se desempeñan como productores ejecutivos del proyecto.

Amazon no ha proporcionado la fecha de estreno o más información al respecto, y considerando que toda la atención de la compañía está en The Lord of the Rings: The Rings of Power, es seguro que faltará tiempo antes de que esto suceda. En temas relacionados, la serie de Fallout entrará en producción este año. De igual forma, Bethesda rompe el silencio sobre Fallout 5.

Vía: Deadline