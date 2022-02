Después de una revelación durante un evento de PlayStation en el 2020, muchos esperaban con ansias el lanzamiento de God of War: Ragnarök en el 2021. Sin embargo, este título se retrasó hasta este año. Ya que por el momento se desconoce cuándo es que el siguiente trabajo de SIE Santa Monica estará disponible, muchos han comenzado a preocuparse por otro retraso. Afortunadamente, una fuente confiable de la industria parece haber calmado al público.

Recientemente, en el Reddit de rumores y filtraciones, un usuario externó sus preocupaciones al comentar “¿Alguien cree que GOW Ragnarök podría retrasarse hasta 2023?” Aunque hubo varios comentarios que ofrecían una perspectiva poco alentadora, sorpresivamente fue Jason Schreier, periodista de Bloomberg, quien calmó al público cuando respondió con un “No”.

Aunque esto no garantiza que God of War: Ragnarök sea retrasado una vez más, el respaldo de Schreier, quien seguramente cuenta con información que no puede ser compartida al público en general, calmará los miedos de cientos de personas. Solo nos queda esperar y ver cuándo es que esta esperada secuela estará disponible en las consolas de PlayStation.

En temas relacionados, PlayStation reitera que God of War: Ragnarök sí llegará este año. De igual forma, CJ y Barney llegan a God of War gracias a un mod.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que no hemos tenido muchas noticias sobre God of War: Ragnarök, hay que considerar que hace unos días llegó Horizon Forbidden West, y en unas semanas estará disponible Gran Turismo 7, así que no es sorpresa que PlayStation esté más enfocados en estos títulos que en God of War: Ragnarök.

Vía: Jason Schreier